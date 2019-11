Bergbeklimmer Willy Troch (71) haalt top van tiende 'summit': “Slechte weer maakte beklimming Kilimanjaro loodzwaar”

Els Dalemans

26 november 2019

19u08 0 Willebroek Willy Troch (71) uit Tisselt (Willebroek) heeft zijn grote droom waargemaakt. De bergbeklimmer is weer veilig thuis na de beklimming van zijn tiende ‘summit’: de 5.895 meter hoge Kilimanjaro in Afrika. “Normaal gezien is dit een makkelijke berg, maar de weergoden hebben het ons enorm moeilijk gemaakt.”

De ‘seven summits’ zijn de hoogste toppen van elk continent, Willy Troch beklom twee exemplaren -de Aconcagua (6.961m) en de Kilimanjaro (5.895m)- zelfs meermaals. Hij heeft nu alles samen tien summits op zijn naam staan, enkel collega-bergbeklimmer Rudy Van Snick doet nog beter.

“Ik trok naar de Kilimanjaro op vraag van mijn goede vriend en avonturier Wim De Backer, die de reis maakte met een groep Nederlanders. Ik had mij fysiek goed voorbereid, en wist ook dat de Kilimanjaro niet zo’n moeilijke berg is om te beklimmen. Ik voel dat ik -zeker op die hoogte- meer moeite heb met mijn ademhaling tijdens zware inspanningen dan pakweg 20 jaar geleden. Maar ik compenseer dat gelukkig met een pak meer rust en ervaring.”

Gietende regen

“Het slechte weer maakte de tocht echter een pak zwaarder dan verwacht. We wandelden dagenlang aan een stuk in de gietende regen, de wandelpaden waren veranderd in kleine riviertjes. Na enkele dagen waren ook onze tenten, slaapzak, kledij en meer doornat. Op de top lag er dan weer onverwacht een pak meer sneeuw en was het met -20 graden ijskoud. Toch haalden we, op één klimmer na, allemaal de top. Eén van mijn groepsgenoten was een 19-jarige jongeman, we stonden met een leeftijdsverschil van wel 52 jaar samen op die berg. Dat was een uniek moment.”

Troch landde dinsdag weer op Belgische bodem, en werd er verwelkomd door zijn familie. “Mijn vrouw en kinderen hebben mij altijd gesteund, maar ik heb hen toch moeten beloven dat ik nu stop met de ‘summits’. Wel plan ik nog tochten naar Lapland, naar de Alpen, skireizen en meer. Er staan nog genoeg andere avonturen op de planning.”