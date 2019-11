Bergbeklimmer Willy Troch (71) gaat voor zijn tiende 'summit': “Als ik deze top haal, is mijn grote droom werkelijkheid geworden.”

Els Dalemans

17 november 2019

13u06 0 Willebroek Als alles goed gaat, maakt bergbeklimmer Willy Troch (71) uit Tisselt (Willebroek) eind deze week zijn grote droom waar. De ereburger van de Kanaalgemeente waagt zich op dit moment aan de beklimming van de Kilimanjaro, met 5.895 meter de hoogste berg van Afrika. Als hij de top haalt, heeft Troch ‘10 summits’ op zijn naam staan. “Ik ben nergens gelukkiger dan in de bergen.”

Hij moest eigenlijk al in juni naar Afrika reizen, maar met enkele maanden vertraging is de ‘Willebroekse adelaar’ dan toch vertrokken voor zijn tiende top. De ‘seven summits’ zijn de hoogste toppen van elk continent, maar Troch beklom twee exemplaren -de Aconcagua (6.961m) en de Kilimanjaro (5.895m)- zelfs twéé keer. In 2004 stond de bergbeklimmer samen met Bob Huygh als vierde en vijfde Belg ooit op de top van de Mount Everest. Tussen al die bergen door waagde Troch zich ook aan andere sportieve avonturen, maar het blééf kriebelen. Want die negen streepjes achter zijn naam, dat zouden er toch beter tien zijn.

Goed voorbereid

“Mijn goede vriend en avonturier Wim De Backer vroeg mij om met hem en een ploeg Nederlanders nog eens mee te gaan naar de Kilimanjaro, en ik kon niet weigeren. Fysiek ben ik goed voorbereid: ik ben ondertussen 71 jaar oud, maar ik voel mij gezond en ben nog dagelijks actief bezig. Ik ga lopen, mountainbiken, en net voor deze klim reisde ik als opwarming naar Vietnam om daar de hoogste berg te beklimmen. Als ik opnieuw de top haal, heb ik eindelijk mijn ‘10 Summits’ gedaan. Enkel collega-bergbeklimmer Rudy Van Snick heeft er meer op zijn naam staan.”

Andere route

“Het zal mijn derde keer op de Kilimanjaro zijn. Het is niet zo’n moeilijke berg om te beklimmen maar we kiezen dit keer voor een andere route. Deze is iets uitdagender, zo wordt het nooit saai. Waar ik enorm benieuwd naar ben, is de hoeveelheid sneeuw. Toen ik 25 jaar geleden op de top stond, lag de sneeuw meters dik. Bij mijn tweede beklimming zo’n zes jaar geleden was de sneeuw bijna allemaal verdwenen. Ik hoor van andere bergbeklimmers dat de situatie nu ronduit rampzalig is. Ook ook andere plaatsen zijn de gevolgen van de klimaatopwarming duidelijk zichtbaar: de gletsjers van de Mont Blanc zie je zo wegsmelten.”

Hoogteziekte

Troch plant eind deze week op de top van de Kilimanjaro te staan. “Na een weekend lang reizen beginnen we meteen aan onze klim. We gaan van 30 graden beneden naar -10 graden boven op de berg. Onderweg plannen we een dag rust in boven de 4.000 meter om te acclimatiseren. We willen hiermee vermijden dat iemand de hoogteziekte zou krijgen. Dat kan zelfs mij, na al die jaren, nog overkomen. Als alles goed gaat, hoop ik op 26 november weer op Belgische bodem te landen. Mijn familie steunt mij ook nu weer, zoals steeds bij elk nieuw avontuur. Maar ze zien mij even graag snel en veilig weer naar huis komen.”