Belpop Bonanza loodst wandelaars en fietsers langs Willebroekse muziekgeschiedenis Els Dalemans

03 augustus 2020

17u12 0 Willebroek In beweging blijven én meer ontdekken over de Willebroekse muziekgeschiedenis, dat is het doel van de ‘Belpop Bonanza fietsroute’ doorheen de Kanaalgemeente. De tocht van 21 kilometer is ook geschikt voor wandelaars.

De ‘Belpop Bonanza fietsroute’ werd uitgestippeld door Jan Delvaux en Jimmy Dewit, twee muziekkenners die onder het label ‘Belpop Bonanza’ al jaren theatershows en televisie maken over de Belgische popmuziek. Het duo neemt sportievelingen nu ook digitaal mee langs tien unieke plekken in Willebroek.

QR-code

“Alles wat je nodig hebt voor deze activiteit, zijn een fiets of stapschoenen, en een smartphone. Op verschillende locaties langs de route hangt immers een bordje met een QR-code. Wie dit scant, krijgt in ruil tekst en uitleg bij de mooiste muzikale verhalen over onze gemeente”, zegt schepen van toerisme Ronny Somers (N-VA).

Legendarische dancing

“De muzikale geschiedenis van Willebroek is groot en bijzonder, denk maar aan Willebroekenaars als Jan Van de Ven, Dimitri Vegas & Like Mike, onze succesvolle Brassband Willebroek, maar ook aan de superhit van Wannes Van de Velde, de legendarische dancing Willy’s Moustache… Combineer dat alles met de mooie Willebroekse natuur, en je hebt een uitstap van formaat.”

Het routeplan van de ‘Belpop Bonanza fietsroute’ doorheen Willebroek kan je afhalen in het Administratief Centrum in de Pastorijstraat of downloaden via www.belpopbonanza.be.