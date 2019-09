Bel-Air Woods trapt nieuwe cultuurseizoen in gang Els Dalemans

19 september 2019

17u05 7 Willebroek Het driedaagse gratis festival Bel-Air Woods palmt van vrijdag 20 tot en met zondag 22 september park Bel-Air in Blaasveld in. Ook nu weer geeft Willebroek met Bel-Air Woods de aftrap van het nieuwe cultuurseizoen in de Kanaalgemeente.

“Samen met CC De Ster en MOODS zorgen we drie dagen lang voor muziek, cultuur en gezelligheid. Het wordt stilaan een mooie jaarlijkse traditie om zo samen de zomer af te sluiten en het nieuwe seizoen in te luiden. Zoals de weersvoorspellingen er nu uitzien, kunnen we ook rekenen op de laatste zomerse temperaturen. Dat wordt vast een voltreffer in combinatie met het sprookjesachtige decor van Bel-Air”, zegt cultuurschepen Maaike Bradt (CD&V).

Afterwork

“Vrijdagavond om 17 uur geven we het startschot met onze ‘afterworkparty’, daarna treden onder andere de Ertebrekers en Chackie Jam op. Faisal, huis-dj van Studio Brussel, sluit de avond af. Op zaterdag vindt onze vrijetijdsmarkt plaats, met leuke attracties, shows, standjes en workshops voor jong en oud. ‘s Avonds gaan we weer voor muziek, met The Daisy Crookeds, Lebradtski en Jeroen Delodder. Op zondag staan de Koninklijke Muziekvereniging Deugd & Vlijt VZW, Salvocalee, Iever maakt vooruitgang en Blue Riot Combo op het podium als afsluiter van het feestweekend.”

Bel-Air Woods, van 20-22 september in park Bel-Air, Mechelsesteenweg 102 in Willebroek