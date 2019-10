Beesten boven tijdens 171ste jaarmarkt in Willebroek Antoon Verbeeck

28 oktober 2019

In Willebroek vindt vandaag de 171ste editie van de Jaarmarkt plaats. Naar jaarlijkse traditie waren er opnieuw veeprijskampen en konden kinderen van dichtbij kennismaken met geiten, schapen, koeien, ezels en paarden, terwijl de jury er het mooiste dier uitkoos.

De komende uren genieten bezoekers nog van de kraampjes met randanimatie, zoals een Nederlands dweilorkest en een wedstrijd rond de ‘reuzenkippen’. Nieuw dit jaar is een tractorententoonstelling, te bezichtigen op het Stationsplein. Fotosalon De Koninklijke Foto- en Digiclub Kontrast pakt in de lokettenzaal in het Oud Gemeentehuis uit met een retrospectieve fototentoonstelling. De jaarmarkt wordt vanavond afgesloten met vuurwerk.