Basisschool HIMO krijgt volledige 'make-over’ met nieuwbouw én verbouwing Els Dalemans

12 februari 2020

16u29 4 Willebroek Basisschool HIMO in de Mommaertsstraat in Willebroek zal er over twee jaar helemaal anders uitzien. “Een deel van onze school krijgt een grondige renovatie, er komt ook een volledige nieuwbouw bij. Zo kunnen we eindelijk afscheid nemen van onze paviljoenklassen en krijgt iedereen weer les op ons schooldomein”, zegt directeur Sabrina Huysmans.

“Onze gebouwen zijn stilaan aan het verouderen, bovendien kampen we al een tijdje met plaatsgebrek. Daarom krijgen een heleboel kinderen nu al les in ‘paviljoenklassen’, dit zijn tijdelijke units die naast onze school werden geplaatst. Maar er is beterschap in zicht, want op dit moment vinden al de eerste renovatiewerken plaats.”, zegt Huysmans.

Onze ‘middenblok’ wordt grondig vernieuwd, wanneer deze klus geklaard is, kunnen onze jongste kleuters hun intrek nemen op het gelijkvloers. De eerste verdieping zal worden ingepalmd door de leerlingen van de derde graad. Zij zullen dan weer vanuit de paviljoenen naar het schooldomein verhuizen. Het zal voor iedereen veel leuker zijn als iedereen weer allemaal op één plek les kan volgen.”

“Vanaf september 2020 starten de afbraakwerken van de huidige kleuterklassen, de fel verouderde turnzaal en het aanpalende huis. Het geheel wordt vervangen door een gloednieuw gebouw met meerdere verdiepingen. Zo zal er ruimte zijn voor een turnzaal, een eetruimte, een zelfstandige werkruimte, plaats voor de tweede en derde kleuterklas en de leerlingen van de eerste en tweede graad.”

“We hopen ook deze klus op één schooljaar tijd te kunnen klaren. Tot slot wordt ook het gebouw waar nu het secretariaat is, volledig opgeknapt. Vanaf 2022 zal ook de Academie voor Muziek en Woord Willebroek deze lokalen kunnen gebruiken.”