Bakker schenkt 100 broden aan medewerkers van woonzorgcentrum Els Dalemans

24 april 2020

16u02 4 Willebroek De Willebroekse bakker Johan Buelens stopte vrijdagochtend 100 extra broden zijn oven. Die schonk hij enkele uren later aan de medewerkers van woonzorgcentrum Ten Weldebrouc.

“De leverancier die ons de grondstoffen levert om het Vita+-brood te maken, lanceerde een oproep bij de warme bakkers. Er werd gevraagd om de zorgverleners uit de buurt een hart onder de riem te steken. Wij besloten deel te nemen aan de actie, en kregen van Puratos de nodige bloem om 100 lekkere broden te bakken”, zegt Buelens. “We brachten de 100 kraakverse broden naar het woonzorgcentrum een straat verderop, als geschenk voor het personeel. Het is onze manier om de zorgverleners te bedanken voor hun inzet in deze moeilijke periode.”

7 bewoners

Bij Ten Weldebrouc werd enthousiast gereageerd. “We doen alles wat we kunnen om onze bewoners zo goed mogelijk te verzorgen. Het is heel fijn dat we hierbij zoveel steun krijgen van de buitenwereld: van familieleden, maar ook van bedrijven uit de buurt. Ook bij ons testten al zeven bewoners positief op het coronavirus, nadat ze symptomen vertoonden. Dit weekend zullen alle bewoners en personeelsleden getest worden, met die uitslag kunnen we onze interne werking nog beter organiseren.”