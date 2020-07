AWV vernieuwt 8 grote knooppunten op A12: “Hinder tot minimum beperken” Els Dalemans

31 juli 2020

12u35 5 Willebroek Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat dit najaar aan de slag op de A12 tussen Puurs-Sint-Amands en Aartselaar. “We vernieuwen op acht belangrijke knooppunten en invalswegen de wegverharding. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, wordt er vooral’s nachts en in het weekend gewerkt”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV.

“De werken gaan van start op het kruispunt van de Veurtstraat in Puurs-Sint-Amands met de Breendonkstraat in Willebroek. Van daaruit schuift de werf op via de op- en afrittencomplexen in Willebroek en over de spoorwegbrug tot in Aartselaar. Daar wordt het wegdek ter hoogte van 4 kruispunten aangepakt.”

Nacht- en weekendwerk

“Om de hinder voor het verkeer zo miniem mogelijk te houden, vinden de meeste onderhoudswerken plaats tussen 20 uur en 6 uur of in het weekend. Enkel ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan Breendonk/Willebroek-Centrum zal vijf dagen lang ook op werkdagen gewerkt worden. Meer details over de exacte data en omleidingen per fase volgen later.”

Beperkt aantal rijstroken

“Als tweede minder-hinder-maatregel wordt er op de A12 steeds afwisselend richting Antwerpen of richting Brussel gewerkt, maar nooit in beide rijrichtingen op hetzelfde moment. Zo zal het verkeer op de A12 altijd door kunnen, al zal dit soms wel over een beperkt aantal rijstroken moeten. De kruispunten en op- en afritten waar op dat moment aan gewerkt wordt, zullen in functie van de werken wel tijdelijk afgesloten zijn. Omrijden kan dan via de eerstvolgende op- of afrit.”