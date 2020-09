Avontuurlijke avondtocht door ‘t Broek tijdens ‘Nacht van de Duisternis’ Els Dalemans

29 september 2020

15u28 0 Willebroek De gemeente Willebroek neemt op zaterdag 10 oktober deel aan de Nacht van de Duisternis. De focus van dit evenement ligt op de impact van lichtvervuiling, daarom wordt een avontuurlijke tocht georganiseerd in ‘t Broek.

“We werken voor deze ‘Nacht van de Duisternis’ samen met de Vereniging voor Sterrenkunde Klein-Brabant, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Natuurgidsen. We trekken naar deelgemeente Blaasveld, om daar het donkere natuurdomein te ontdekken. In de wijde omgeving van het Broek wordt alle verlichting gedoofd, om het nog donkerder te maken”, zegt schepen voor Omgeving Maaike Bradt (CD&V).

Negatieve gevolgen

“Iedereen die wil, kan meewandelen. We starten aan de parking in de Broekstraat, waar onze natuurgidsen de deelnemers oppikken voor een avontuurlijke tocht naar het Onthaalcentrum Scheyvaertshof. Onderweg komen wandelaars alles te weten over het nachtleven in de natuur, over het te veel en verkeerd verlichten en de vele negatieve gevolgen daarvan voor mens en dier.”

Schitterende sterrenhemel

“Tijdens de wandeling laat de Vereniging voor Sterrenkunde Klein-Brabant de deelnemers ook de schitterende sterrenhemel bewonderen door grote telescopen. Om het extra spannend te maken, moeten deelnemers tijdens het wandelen hun zaklamp doven. Natuurpunt zorgt aan het onthaalcentrum voor interessante weetjes en extra kinderplezier, afsluiten doen we met lekkere chocomelk en warme soep.”

Coronamaatregelen

“Vanzelfsprekend houden we ook tijdens deze gratis tocht rekening met de geldende coronamaatregelen. Aanwezigen moeten een mondmasker dragen, vooraf inschrijven is verplicht en kan via www.willebroek.be/nachtvandeduisternis.”