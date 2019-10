Avonturentocht door ’t Broek tijdens ‘Nacht van de Duisternis’ Els Dalemans

09 oktober 2019

12u09 6 Willebroek De ‘Nacht van de Duisternis’, het evenement dat mensen wil laten stilstaan bij de impact van lichtvervuiling en alle bijhorende problemen, vindt plaats op zaterdag 12 oktober. In Willebroek wordt voor de gelegenheid een avonturentocht georganiseerd door natuurgebied ’t Broek.

“We hebben vanuit de gemeente Willebroek samen met de Vereniging voor Sterrenkunde Klein-Brabant, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Natuurgidsen van ’t Broek een gezellige activiteit uitgewerkt. Onze natuurgidsen nemen de wandelaars mee op een avondtocht naar Boswachtershuis Scheyvaerts. Onderweg ontdekken de deelnemers alles over het nachtleven in de natuur, kunnen ze de sterrenhemel bewonderen door telescopen en tientallen dieren spotten tijdens een ‘zaklampennocturne’. Tijdens de wandeling krijgt iedereen ook een kom soep en warme chocomelk aangeboden.”

De natuurgidsen verwachten de deelnemers op de parking van ’t Broek in de Broekstraat. Starten kan om 19, 19.30, 20, 20.30 en 21 uur. Deelnemers brengen best stevige schoenen en een lampionnetje of zaklamp mee.