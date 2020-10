Autobestuurster (38) gewond bij ongeval met vluchtmisdrijf Tim Van Der Zeypen

08 oktober 2020



Een 38-jarige autobestuurster is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Overwinningsstraat. Bij dat ongeval waren twee voertuigen betrokken. “Na de aanrijding zet de andere chauffeur zijn weg verder zonder zich te bekommeren over zijn slachtoffer”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De vrouw liep lichte verwondingen op. De politie spoort de andere chauffeur nu op.