Autobestuurder vlucht na aanrijding van tiener

11 februari 2020

Een negentienjarige fietser is bij een verkeersongeval lichtgewond geraakt. De chauffeur sloeg na het ongeval op de vlucht. “Zonder zich eerst nog te bekommeren over het slachtoffer”, klinkt het bij de politie. Het ongeval gebeurde in de Emiel Vanderveldestraat omstreeks 7.45 uur. De politie spoort de chauffeur nu op.

Nog in de Emiel Vanderveldestraat gebeurde ’s avonds, omstreeks 18.40 uur, opnieuw een verkeersongeval. Deze keer werd er een negentienjarige vrouw aangereden. Zij was op het moment van het ongeval aan het wandelen. Ze liep lichte verwondingen op en moest naar het ziekenhuis voor verzorging.