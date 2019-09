Auto over de kop: chauffeur lichtgewond TVDZM

Bij een verkeersongeval op de A12 in Willebroek is vrijdagochtend omstreeks 7.30 uur een chauffeur lichtgewond geraakt. De chauffeur verloor vermoedelijke de controle over zijn stuur in een bocht en ging vervolgens over de kop. Hij zat niet gekneld in de wagen. Naar verluidt kon hij zelfstandig en via de koffer uit de wagen klauteren. De chauffeur werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval was geen tegenpartij betrokken. De linkerrijstrook werd voor de hulpdiensten en de takeling een tijdlang afgesloten voor verkeer. Dat zorgde voor heel wat verkeersellende op de A12 richting Antwerpen maar bracht ook files mee op de Koning Boudewijnlaan (N16) ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de autostrade. Anderhalf uurtje na het ongeval werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven.