Auto in de gracht na ongeval op 12 TVDZM

11 juli 2019

09u30 0

Op de A12 in Willebroek is donderdagochtend een personenwagen van de rijbaan gegaan. Daarbij raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde omstreeks 6.00 uur vanochtend. De wagen raakte zwaar beschadigd. Een takelwagen moest ter plaatse komen om het voertuig te takelen. De rechterrijstrook van de A12 richting Antwerpen moest worden afgesloten voor het verkeer. Na een half uur was de wagen getakeld en werd de rechtsrijstrook opnieuw open gesteld voor het verkeer. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht door de politie.