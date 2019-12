Auto gaat over de kop: man (48) raakt lichtgewond TVDZM

02 december 2019

17u10 0

Een 48-jarige man is maandagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijksweg (N16). Het ongeval gebeurde ter hoogte van het op-en afrittencomplex van de A12. Zijn wagen ging over de kop en belandde in een gracht naast de rijbaan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De veertiger liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval waren geen andere wagens betrokken. Het voertuig raakte zwaar beschadigd bij het ongeval. Tijdens de takelwerken werd de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer.