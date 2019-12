Auto gaat over de kop: 24-jarige man gewond TVDZM

13 december 2019

12u00 0

Op de Dendermondsesteenweg is een auto over de kop gegaan. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht naast de rijbaan. De hulpdiensten moesten erbij gehaald worden. De chauffeur raakte gewond. Het ging om een 24-jarige man. Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.