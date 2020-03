Auto botst tegen geparkeerde wagen Tim Van Der Zeypen

17 maart 2020

In de Appeldonkstraat is een 45-jarige man gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ging om een autobestuurder. Hij verloor kort voor het ongeval de controle over zijn stuur en botste vervolgens tegen een geparkeerde wagen. De veertiger liep lichte verwondingen op. Hij werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.