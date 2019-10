Atheneum organiseert Rode Neuzen Dag-workshops rond mentale gezondheid Els Dalemans

18 oktober 2019

17u36 0 Willebroek De leerkrachten van het Atheneum Willebroek, campus De Vaart en campus Vaartland, organiseerden vrijdag een reeks workshops naar aanleiding van Rode Neuzen Dag. “We werken er hard aan om geestelijke gezondheidszorg in de klas bespreekbaar te maken, deze activiteiten verlagen de drempel”, zegt directeur Tim Van Geffen.

“In het verleden werd vanuit Atheneum Willebroek al geld ingezameld voor Rode Neuzen Dag, maar we zijn dit jaar voor het eerst een Rode Neuzen School. Daarom besloten we extra activiteiten te organiseren rond geestelijke gezondheidszorg. Tieners praten immers minder makkelijk over hun gevoelens, we zijn bovendien een relatief multiculturele school en ook dat maakt een verschil”, zegt Van Geffen.

“Met een reeks workshops wilden we onze leerlingen manieren aanreiken om aan die geestelijke gzondheid te werken. Zo was er een spel rond teambuilding en vertrouwen, lessen yoga en relaxatie, creativiteitsworkshops zoals knutselen en muziek, hulpverlening en een uiteenzetting over het JAC. Dat ‘Jongeren Advies Centrum’ helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen. Het effect van zulke activiteiten op onze leerlingen meten is moeilijk, maar we willen er alles aan doen om hen het signaal te geven dat problemen op onze school besproken kunnen worden.”