Arijeta opent Italiaans ijssalon in schaduw van Vredesbrug Els Dalemans

11 juli 2019

18u50 16 Willebroek Ze is nog maar 24 jaar oud, maar volgende week opent Arijeta Ademi haar eigen ijssalon aan het Oud-Sasplein in Willebroek. De liefde voor de lekkernij zit duidelijk in de familie, want vader Dzevat Ademi reed jarenlang met zijn ijskar rond in de Kanaalgemeente. “Het wordt hard werken, maar ik doe het met passie: dit moét lukken”, klinkt het.

Het gezin Ademi is afkomstig uit Noord-Macedonië en verhuisde na een tussenstop in Dendermonde elf jaar geleden naar Willebroek. Dzevat Ademi ging aan de slag bij de gemeentediensten én trok op zomeravonden met zijn ijskar rond. “Ik heb de taal leren spreken en de mensen leren kennen, hard gewerkt en veel vrienden gemaakt. Al snel werd mijn naam Dzevat afgekort tot ‘Dzev’ en nu noemen velen mij al grappend ‘nonkel Jef’. Meer ingeburgerd kan je toch niet zijn?”, lacht vader Ademi.

Hij verbouwde de voorbije maanden een pand in de schaduw van de Vredesbrug voor zijn dochter Arijeta. “Onze familie runt in de Balkan ook een ijssalon, tijdens vakanties help ik daar graag. Ik volgde daarom een opleiding ambachtelijk ijs maken, op de Italiaanse manier. Het verschil met Belgisch ijs is de bereidingswijze: voor ‘gelato’ wordt veel meer water en melk gebruikt, het bevat geen room en is daarom ook minder vet én dus beter voor de lijn”, grapt Arijeta.

“Ik maak alle smaken zelf, naast ijs zullen er ook smoothies, shakes, mocktails, Italiaanse koffie en meer op de kaart staan. Klanten kunnen hun ijsje hier eten of in kleine of grote porties meenemen naar huis. Tegen volgende zomer willen we een terras aanleggen, mooi naast het water. Op termijn wil ik ook graag zelf ijstaarten maken en tijdens de wintermaanden bakken we pannenkoeken en wafels. Ik sta voor een grote uitdaging, maar kan gelukkig altijd rekenen op de hulp en steun van mijn vader.”

IJssalon Arijeta aan het Oud-Sasplein 1 in Willebroek is tijdens zomermaanden elke dag open van 10 tot 23 uur.