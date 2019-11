Aanklager vordert zes maanden voor bijtende hond Wannes Vansina

13 november 2019

De procureur des konings vorderde woensdag zes maanden cel en 800 euro boete voor een bijtincident in Willebroek vorig jaar. De hond van een van de beklaagden wist toen te ontsnappen en viel een andere hond aan. Het dolle dier beet daarbij ook in de vinger van het baasje. “Eerste beklaagde probeerde de honden te scheiden door een emmer water te kappen, maar trapte het af toen dat niet lukte. De tweede stond te schelden. Uiteindelijk werden de honden gescheiden door een buurvrouw. De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn”, aldus de openbaar aanklager. Beide beklaagden lieten zich niet bijstaan door een raadsman en vroegen op aangeven van de rechter een zo mild mogelijke straf. Een van hen werd eerder deze maand in Antwerpen al bij verstek veroordeeld tot een effectieve geldstraf van 4.000 euro voor dierenverwaarlozing.