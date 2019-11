93-jarige vrouw slachtoffer van mogelijke 'knuffeldiefstal’ Els Dalemans

15 november 2019

12u13 0 Willebroek Een 93-jarige vrouw is in Westzavelland in Willebroek het slachtoffer geworden van een mogelijke ‘knuffeldiefstal’.

“Tijdens een wandeling werd bij deze dame een halsketting gestolen. Zij kan ons niet precies vertellen wat er is gebeurd, maar ze herinnert zich wel dat ze tijdens haar wandeling in contact is geweest met anderen”, zegt woordvoerder van de lokale politie Dirk Van de Sande.

“Wij vermoeden dat het hier om een zogenaamde ‘knuffeldiefstal’ gaat. Hierbij omhelzen de dieven hun slachtoffer, om zo vliegensvlug juwelen die om de hals of arm zitten te stelen.”