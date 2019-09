86 echtparen vieren samen hun bijzondere huwelijksverjaardag Els Dalemans

16 september 2019

19u50 2 Willebroek Zesentachtig echtparen uit Willebroek vierden maandag samen hun bijzondere huwelijksverjaardag tijdens de jaarlijkse jubilarissenviering in de Kanaalgemeente.

“We nodigden dit jaar 197 echtparen uit, 86 van hen zakten af naar het feest in de gemeentelijke feestzaal. 45 echtparen vieren in 2019 vijftig jaar huwelijksgeluk, 23 echtparen doen daar nog eens vijf jaar bovenop. 15 echtparen stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje, goed voor een diamanten jubileum, 2 echtparen zijn 65 jaar getrouwd en één koppel mocht maar liefst zeventig kaarsjes uitblazen!”

“Alle echtparen werden eerst ontvangen in het gemeentehuis, waar per koppel een portretfoto gemaakt werd. Na een aperitiefje werden in de feestzaal de koude schotels opgediend en na koffie en gebak werd de dansvloer geopend. Alle koppels die kwamen meevieren, kregen een fleecedeken met het logo van de organisatie Willebroek als geschenkje mee naar huis.”