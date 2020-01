67 fietsers krijgen proces-verbaal én fietsverlichting Els Dalemans

10 januari 2020

13u51 0 Willebroek 67 fietsers kregen tijdens een controle van de lokale politie Mechelen-Willebroek een proces-verbaal én gratis fietsverlichting.

“We lanceerden begin november 2019 een sensibiliseringsactie, waarbij fietsers die niet in orde waren met hun verlichting geverbaliseerd werden. Zij kregen echter meteen ook gratis fietslichtjes, om zo hun tweewieler onmiddellijk in regel te stellen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

“Verspreid over de voorbije dagen voerden onze collega’s op vier verschillende verkeersacties uit, waarbij telkens de fietsverlichting werd gecontroleerd, zowel in Mechelen als Willebroek. Alles samen werden 475 fietsers gecontroleerd, 408 van hen of bijna 86 procent waren in orde. 67 fietsers werden geverbaliseerd én meteen ook weer voorzien van de nodige gratis fietsverlichting. We plannen in de nabije toekomst nog zulke controles op ons grondgebied.”