60 jaar huwelijksgeluk voor Frans en Rosa Els Dalemans

30 juli 2019

09u51 0

Frans Van Loo (geboren in 1933) en Rosa Beullens (geboren in 1937) uit het Willebroekse Tisselt vierden zaterdag hun zestigste huwelijksverjaardag met de familie in de parochiezaal van Ramsdonk. De drie zonen Edy, Stefan en Rutger, de kleinkinderen Sander, Lore, Tine, Romy en Emmely en de achterkleinkinderen Elona en Ryan waren allemaal van de partij op het diamanten huwelijksfeest, dat ondanks het mindere weer een voltreffer was. Frans werkte bijna zijn volledige carrière in de meubelmakerij in Mechelen. Hij was er pistoolschilder en gaf de meubelen de juiste kleur. Rosa was in haar jonge jaren naaister in Brussel. Daarna zorgde ze voor haar drie zonen en echtgenoot en later voor de kleinkinderen.