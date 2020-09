500 bezoekers op coronaproof versie van Bel-Air Woods Antoon Verbeeck

27 september 2020

In het park Bel-Air aan de Mechelsesteenweg in Willebroek werd op zaterdag het Willbroekse cultuurseizoen op gang getrapt met Bel-Air Woods. Het festival werd coronaproof georganiseerd. Bezoekers moesten eerst een plaatsje reserveren in de verschillende tijdsloten en konden enkel al zittend in eigen bubbel de optredens bijwonen. Mondmaskers waren verplicht. “De festivaldag is goed verlopen. Het avondprogramma was helemaal uitverkocht. In totaal kwamen er zo'n 500 festivalgangers”, aldus cultuurschepen Maaike Bradt (CD&V).