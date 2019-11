23 jaar na veroordeling door assisen riskeert veertiger nu celstraf voor huisdiefstal bij Decathlon TVDZM

18 november 2019

15u05 0 Willebroek Zo’n 23 jaar nadat Youssef H.A.K. (47) uit Oudergem werd veroordeeld voor de betrokkenheid in een roofmoord in een Colmarrestaurant in Drogenbos, stond de veertiger opnieuw voor de rechter. Deze keer voor de diefstal van enkele spullen bij Decathlon. Op het moment van de diefstal, was hij er tewerkgesteld. Het parket eiste vanochtend een celstraf van twee jaar effectief.

De diefstal werd opgemerkt begin januari 2018. Beklaagde werd toen gezien op verschillende locaties waar hij eigenlijk niet moest zijn. “Wanneer hij werd gecontroleerd, bleek hij in het bezit te zijn van enkele gestolen sporthorloges én een gps-toestel voor de fiets”, aldus openbaar aanklaagster Nele Van Looy. Beklaagde werd op staande voet ontslagen en de sportwinkel stapte naar de politie. Die startte een onderzoek op en nodigde de 47-jarige uit voor verhoor.

De diefstallen werden meteen toegegeven. Meer zelfs. Beklaagde werkte heel goed mee. “Zo gaf hij spontaan toe dat er meerdere diefstallen hebben plaatsgevonden”, klonk het nog op zitting. Wel beweerde de veertiger dat het leek alsof hij in de val was gelokt. “Die horloges hadden ze daar speciaal gezet zodat ik wel in de verleiding moest komen”, zei hij aan de politie.

Assisen

Het parket eiste vandaag op zitting een celstraf van twee jaar effectief. Het hield onder meer rekening met het strafblad. “Dat is bijzonder goed gevuld”, zei de aanklaagster nog. “Naast vier correctionele veroordelingen, liep hij ook nog een veroordeling op door het hof van assisen.” In 1994 was de 47-jarige namelijk betrokken bij een roofmoord op een medewerker van een Colmarrestaurant in Drogenbos. De veertiger kreeg twee jaar later een celstraf van 25 jaar opgelegd. Ondanks de veroordeling tot deze celstraf kwam hij vervroegd vrij.

Decathlon vroeg een schadevergoeding van de 47-jarige. “Wij worden regelmatig geconfronteerd met dergelijke diefstallen. Sommigen zijn professionele georganiseerd”, voegde de advocaat van de sportwinkel toe. Cédric Monheim, de raadsman van H.A.K., vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt pleegde de feiten omdat hij gokschulden had”, luidde het in zijn pleidooi. “Toen hij vrijgelaten werd onder voorwaarden in dit dossier, heeft hij zich meteen laten uitschrijven in alle gokkantoren en casino’s. Hij is dus op het rechte pad.”

Vonnis op 16 december.