'Zomerjazz' reist langs Willebroekse deelgemeenten Els Dalemans

05 juli 2019

12u40 0 Willebroek De gemeente Willebroek organiseert voor het derde jaar op rij een reeks gratis jazzconcerten in de verschillende deelgemeenten.

“Onze reeks ‘Zomerjazz’ reist langs Heindonk, Blaasveld, Tisselt en Klein-Willebroek. We zorgen telkens voor een groene omgeving, gezellige sfeerverlichting, een klein podium, de nodige tafels en stoelen en een lekker drankje", zegt schepen van Cultuur en Evenementen Maaike Bradt (CD&V).

“Het Natashia Kelly Trio geeft nu zaterdag 6 juli de aftrap in kasteel Bel-Air in Blaasveld, op 20 juli geeft de jonge Nabou het beste van zichzelf op het binnenplein van het Oud Gemeentehuis in Heindonk. Drie weken later, op zaterdag 10 augustus zorgt de Lynn Cassiers Imaginary Band voor sfeervolle muziek in de tuin van het landhuis aan Brielen 41 in Tisselt. Madame Blavatsky sluit op 24 augustus de Zomerjazz-concertenreeks af op het Sasplein in Klein-Willebroek.”

De Zomerjazz-concerten starten telkens om 20 uur, de toegang is volledig gratis.