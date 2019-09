‘Verlangen & Verschillen’ in Plazarama Els Dalemans

09 september 2019

17u52 0 Willebroek ‘Verlangen & Verschillen’, zo heet de tentoonstelling met werken van Ilse Penne en Veerle De Ceulener in Plazarama in Willebroek.

“Ilse Penne woont in Puurs-Sint-Amands, zij maakt schilderijen over relaties tussen mensen die op één of andere manier met elkaar verbonden zijn maar toch ook los staan van elkaar. Ze is dan ook gefascineerd door beelden die iets vertellen over menselijke relaties, maar toch niet alles helemaal onthullen”, zegt An Brusselmans van Plazarama.

“Veerle De Ceulener is afkomstig uit Mechelen, zij neemt met haar textielcreaties de bezoeker mee in een fictieve wereld. Ze maakt gebruik van gedurfde materialen zoals oude oorlogskranten, nylon, leder, gerecycleerde stoffen en meer, die ze op een originele manier in haar kunstwerken verwerkt. Bovendien werkt De Ceulener met verschillende textieltechnieken zoals weven, verven en plooien.”

De werken van Ilse Penne en Veerle De Ceulener zijn nog tot en met 23 november te bezichtigen in de gebouwen van OTV/Seniorplaza in de Overwinningsstraat 133 in Willebroek.