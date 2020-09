‘Tapas Take Away weekend’ van wielerteam Fille For Mille is groot succes: “Dubbele verkocht van gestelde doel” Els Dalemans

19 september 2020

16u57 0 Willebroek Met maar liefst 400 bestellingen was het eerste ‘Tapas Take Away weekend’ van de Willebroekse fietsploeg Fille For Mille een groot succes. “De opbrengst van deze activiteit gaat naar onze deelname aan de 1.000km van Kom op tegen Kanker”, zegt Gert Boey.

“Ons doel is om tijdens het Hemelvaartweekend van 2021 met twee ploegen deel te nemen aan de 1.000 kilometer. Dan moeten we wel zo’n 11.000 euro startgeld inzamelen, en de coronamaatregelen maakten dat niet vanzelfsprekend. Ons geplande eetfestijn werd geannuleerd, daarom gingen we op zoek naar een alternatief. We besloten take-away tapasschotels te verkopen, maar wisten niet goed of deze formule zou werken.”

Exclusieve bierverkoop

“We hoopten op 200 bestellingen, maar klokten uiteindelijk af op het dubbele. We willen iedereen hiervoor bedanken, het is zo leuk om ook in deze toch bijzondere tijden zoveel steun te krijgen. We mochten de keuken van TC Duvels Willebroek gebruiken, en waren daar urenlang in de weer met het bereiden en bezorgen van alle bestellingen. Omdat we ons startbedrag nog niet volledig hebben ingezameld, plannen we net voor de feestdagen ook een exclusieve ‘Fille For Mille’-bierverkoop”

Meer info via Facebook en Instagram: Fille For Mille – 1000 km KOTK.