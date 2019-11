't Groene Hart verhuist en breidt uit: “Bloemenwinkel wordt plek waar meer te beleven is” Els Dalemans

13 november 2019

14u32 1 Willebroek Bloemenwinkel ‘t Groene Hart in Willebroek verhuist en breidt uit. “We ruilen onze stek onder de watertoren in voor een ruimer pand in de Van Landeghemstraat. We breiden niet alleen uit in oppervlakte en assortiment, maar willen ook workshops en meer organiseren”, zegt zaakvoerster Lieve Ramaekers.

“We openden de deuren van ‘t Groene Hart zes jaar geleden in de Captain Trippstraat, maar dat pand werd stilaan te klein. We huurden die winkelruimte, en besloten dat het tijd werd om de grote sprong te wagen. We kochten net ons eigen winkelpand in de August Van Landeghemstraat 55, waar we meteen een pak meer ruimte hebben. We kunnen ook boven de winkel gaan wonen, wat de combinatie werk-gezin meteen een pak makkelijker maakt”, zegt Ramaekers.

Groter assortiment

“Op deze nieuwe plek kunnen we het assortiment van ‘t Groene Hart verder uitbreiden. Bloemen en planten blijven onze basis, maar we gaan ook andere cadeau-artikelen verkopen. Denk maar aan kaarsen, allerlei zeepjes, een peper- en zoutvat in een mooie verpakking... Bovendien gaan we meer inzetten op beleving en op interactie met onze klanten. We plaatsen een grote tafel en een koffiezetmachine in de winkel, tijdens het wachten op een boeketje kan je hier even gezellig iets drinken.”

Workshops

“Eens de verhuis helemaal rond is, willen we ook workshops organiseren. Meerdere keren per jaar zal je, telkens rond een bepaald thema, in ‘t Groene Hart kunnen komen bloemschikken. Ik denk dan aan de klassieke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, de communieperiode... Maar we spelen ook met het idee om op termijn bijvoorbeeld ‘afternoon tea’ te schenken.”

“Zo wordt onze winkel niet enkel een plaats waar je iets kan kopen, maar ook waar je gezellig kan bijpraten met anderen. Ik ben ervan overtuigd dat net die extraatjes -een goede service, persoonlijk contact, een professionele uitleg en meer- het verschil maken tussen de webwinkels of grootwarenhuizen en de lokale handelaars.”

De nieuwe winkel van ‘t Groene Hart opent de deuren op vrijdag 15 november in de August Van Landeghemstraat 55, 2830 Willebroek.