'Surrealistische tijden' voor audiovisueel bedrijf AED Rent: "Onze magazijnen zitten overvol, dit gebeurde nooit eerder"

17 maart 2020

18u16 0 Willebroek Het coronavirus heeft grote economische gevolgen, ook voor het Willebroekse audiovisueel bedrijf AED Rent. Deze ‘materiaalbankier’ stuurt jaarlijks voor miljoenen euro’s aan goederen de wereld rond naar de allergrootste evenementen. “Voor het eerst in ons 35-jarig bestaan zitten onze magazijnen overvol en hebben honderden werknemers niets om handen. Dit zijn surrealistische tijden”, zeggen Glenn Roggeman en Filip Van Vlem.

“Al zo’n twee weken vóór de rest van het land merkte dat het nieuwe coronavirus in aantocht was, ontvingen wij al de eerste annulaties. Op één week tijd gingen we van 100 naar 80 procent aan evenementen, nu zitten we volledig op nul. Onze sector merkte niet alleen de gevolgen van de epidemie als eerste, we vrezen dat we ook de laatste sector zullen zijn die weer op gang komt”, zeggen Roggeman en Van Vlem.

EK voetbal

“Het voorjaar is klassiek het seizoen van de vele beurzen. De ‘Geneva International Auto Show’ in Zwitserland werd als eerste geschrapt, daarna volgde ook de rest. Het EK voetbal is nu ook geannuleerd, het wordt bang afwachten voor het Eurovisiesongfestival, de Olympische Spelen, de World Expo in Dubai, de zomerfestivals... Dat zijn allemaal evenementen waar normaal gezien enorm veel AED-materiaal naartoe gaat.”

Steentje bijdragen

“Om ons materiaal toch nuttig te kunnen gebruiken, gingen wij op zoek naar een manier om ons steentje bij te dragen tijdens deze coronacrisis. We hebben besloten om onze professionele mediaservers, die niet gebruikt kunnen worden op grote evenementen, beschikbaar te stellen voor wetenschappers wereldwijd. Zij kunnen de extra ‘processing power’ gebruiken voor hun complex werk in het onderzoek naar een vaccin.”

Tijdelijke werkloosheid

“Bij onze groep werken zo’n 300 mensen verspreid over zes landen. In ons magazijn in Willebroek, waar ook de hoofdzetel gevestigd is, blijft elke afdeling voorlopig bemand. Wel staan al zo’n 25 tot 30 medewerkers op tijdelijke werkloosheid, en volgende week worden dat er nog meer. Ook de interimcontracten werden beëindigd. Met de mensen die wel nog aan de slag zijn, wordt alles op orde gezet, de reparatie-afdeling haalt wat werk in… Maar uiteindelijk zal ook dit stilvallen. We planden de opening van een vestiging in Italië in mei, dat zien we nu ook niet meteen gebeuren.”

Twintig miljoen

“Voor het personeel is die tijdelijke werkloosheid een oplossing, toch mag het ook voor ons niet té lang duren. AED is een sterk en gezond bedrijf, wij investeren jaarlijks vijftien tot twintig miljoen euro aan nieuw hightech-materiaal. Als we de overheid -niet alleen voor ons maar voor de hele sector- iéts willen vragen, is het wel dit. Zorg er alstublieft voor dat de banken hun verplichte kapitaalaflossingen tijdelijk ‘on hold’ zetten. Die financiële druk kan ons, en vele anderen, wél de das omdoen. Het is zonde om dit in maart al te moeten zeggen, maar: 2020 is nu al een verloren jaar.”