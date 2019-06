“Ook op lagere scholen vind je alsmaar meer Rode Neuzen-kindjes” Els Dalemans

19 juni 2019

13u42 1 Willebroek Vlaanderen telt al meer dan 1.000 Rode Neuzen-scholen, ook de Sint-Jorisschool in Blaasveld (Willebroek) schreef zich in. “Wij nemen heel bewust deel, want ook op lagere scholen vind je steeds meer Rode Neuzen-kindjes”, zegt Liesbeth Roggen van Sint-Joris.

De vierde editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november 2019. Dit jaar zamelt de actie geld in voor schoolprojecten die jongeren meer ruimte geven en inzetten op hun mentale, sociale en fysieke weerbaarheid.

“Wij namen vorig jaar voor het eerst deel aan Rode Neuzen Dag, en schreven ons heel bewust een tweede keer in. We merken immers dat het mentale welzijn van jongeren op school niet alleen een aandachtspunt is in het secundair onderwijs. Ook op de lagere school merken we dat de groep jongeren die worstelt met zaken als een scheiding, hoge verwachtingen, te veel druk... toeneemt”, zegt Roggen.

“Vorig jaar verkochten wij naar aanleiding van Rode Neuzen Dag heel toepasselijk cuberdons of ‘neuzekes’ en we zamelden zo’n 1.500 euro in. Met dat geld richtten we enkele time-outhoekjes in: plekken waar onze leerlingen even tot rust kunnen komen. De hoekjes liggen wat verder weg van de drukke speelplaats, je vindt er knuffeldieren en kussentjes, stressballetjes en mandala’s om in te kleuren, maar ook oude kranten om kapot te scheuren wanneer je boos bent.”

“Dit jaar willen we weer neuzekes verkopen, om onze speelplaats interessanter te maken. Als de kinderen wat meer geprikkeld worden, gaan ze fijn samenspelen en minder ruzie maken. Ook willen we onze leerkrachten graag bijscholing laten volgen over dit onderwerp, zodat we de kinderen nog beter kunnen opvangen en begeleiden.”

