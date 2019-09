'Knelpuntenwandeling' toont hindernissen voor mensen met een beperking: “Vóór de werken plannen aanpassen, vermijdt problemen achteraf”

Els Dalemans

16 september 2019

19u08 0 Willebroek De Willebroekse adviesraad voor personen met een beperking organiseerde maandagmiddag een knelpuntenwandeling. “We trokken naar Blaasveld, waar heel wat werken op de planning staan. Als we het ontwerp op voorhand kunnen aanpassen, vermijden we problemen achteraf”, zegt Inge Peeters van het gemeentelijke Welzijnsloket en secretaris van de adviesraad.

“Al veel meer dan vroeger, wordt bij de aanleg van de straten en bij werken aan openbare gebouwen rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.Toch is het vaak nuttig om eens zélf plaats te nemen in een rolstoel, pas dan merk je vele obstakels op.”

Hindernissenparcours

“Ook voor wie geen rolstoel heeft maar gewoon moeilijk te been is, zijn straten en pleinen vaak een hindernissenparcours. Tijdens deze wandeling wijzen we met de adviesraad voor personen met een beperking de gemeentelijke diensten en bevoegde schepenen op de knelpunten.”

“We organiseren deze tocht tweejaarlijks, de vorige wandeling vond plaats in Willebroek-centrum. Dit keer vertrokken we aan de Vredesbrug en gingen we richting Blaasveld. Hier staan de komende jaren immers heel wat werken op de planning. Zo zal het Edmond de Grimbergheplein en omgeving worden vernieuwd, net als de Mechelsesteenweg en de straten rondom de kerk in het centrum van Blaasveld.”

Plannen tijdig aanpassen

“We gingen op pad samen met de diensten mobiliteit en openbare werken, én met de plannen voor de heraanleg op zak. Zo konden we ter plaatse onmiddellijk de probleempunten bespreken, zodat de plannen waar nodig nog kunnen worden bijgestuurd. Op die manier vermijden we meteen problemen of aanpassingen achteraf.”