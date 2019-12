‘Kleurrijke werelden’ bundelt werken van Klein-Brabantse kunstenaressen Els Dalemans

02 december 2019

10u21 0 Willebroek ‘Kleurrijke werelden’, zo heet de duo-tentoonstelling van kunstenaressen Carmen Schneider uit Bornem en Ingrid Van den Broeck uit Breendonk (Puurs-Sint-Amands). De dames stellen nog tot en met 15 februari tentoon in de gebouwen van Plazarama in Willebroek.

“Carmen en Ingrid kozen voor deze titel, omdat hun schilderijen met acryl en aquarel geïnspireerd zijn door de natuur. Ze brengen veel tijd door aan zee en in de bossen, en dat zie je in hun werk. Wie de werken ziet, ervaart zelf ook heel wat vrijheid: door de abstracte stijl van beiden herkent iedereen wel iets anders in hun werk”, zegt An Brusselmans van Plazarama.

“Carmen Schneider is een wereldreiziger, die haar vele reizen als inspiratiebron gebruikt. Vier jaar geleden kwam ze naar België. Ingrid Van den Broeck heeft een grote liefde voor Zeeland, waar ze regelmatig verblijft. Haar aquarellen zijn vaak losse interpretaties van het Zeeuwse landschap of de rust of onstuimigheid van de zee.”

‘Kleurrijke Werelden’ bezoeken kan gratis, nog tot en met 15 februari 2020 in de gebouwen van OTV/Seniorplaza, Overwinningsstraat 133 te Willebroek.