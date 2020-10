Exclusief voor abonnees ‘Huis van de Vrije Tijd’ op Site De Schalk krijgt gevelplaat: “Over jaar moet nieuwe sporthal afgewerkt zijn” Els Dalemans

08 oktober 2020

17u01 0 Willebroek Een eerstesteenlegging was door de lockdown in het voorjaar van 2020 niet mogelijk, daarom onthulde burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) donderdag een gevelplaat op Site De Schalk. Daar wordt hard gewerkt aan het nieuwe ‘Huis van de Vrije Tijd’. “Over een jaar moet het nieuwe sportcomplex klaar zijn, in een tweede fase worden de bestaande sporthal en het park aangepakt.”

De werken aan het ‘Huis van de Vrije Tijd’ gingen begin 2020 van start, na een jarenlange voorbereiding. “Samen met de gemeentediensten en inwoners van Willebroek onderzochten we vijf jaar geleden al hoe we de vrijetijdsdiensten in de kanaalgemeente het beste konden reorganiseren. We besloten alle activiteiten te verdelen over twee sites: alles wat met sport en spel te maken heeft krijgt onderdak op De Schalk, het Oud Gemeentehuis wordt een cultuursite”, zegt Heidi Veeckmans van ontwerpbureau Stramien.

