'Gouden Carolus Single Malt' wint zilver: 20ste internationale prijs op 5 jaar tijd voor Willebroekse whisky

Els Dalemans

31 juli 2019

13u35 3 Willebroek De Gouden Carolus Single Malt van stokerij De Molenberg in Blaasveld (Willebroek) behaalde voor de vijfde keer een zilveren medaille op de gerenommeerde ‘International Wine & Spirit Competition’. Dit is de twintigste internationale prijs op vijf jaar tijd voor de whisky, die wordt gedistilleerd uit het moutbeslag van het Mechelse bier Gouden Carolus Tripel.

“De Gouden Carolus Single Malt werd gelanceerd in november 2013 en won in 2014 voor het eerst zilver op de ‘International Wine & Spirit Competition’. Dit jaar sleepte hij opnieuw een zilveren medaille in de wacht op diezelfde proefcompetitie”, klinkt het bij stokerij De Molenberg.

“Nieuw dit jaar is het feit dat de jury de scores en proefnotities ook communiceert. Zo weten we dat onze Gouden Carolus Single Malt maar liefst 91 op 100 scoorde. In de proefnotities schreven de juryleden over ‘mooi uitgesproken vanille- en kokosinvloeden met toetsen van zoet gestoofd fruit’.”