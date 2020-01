“Geen gegevens gestolen”: gemeente meet schade op én stelt inwoners gerust na cyberaanval

Willebroek

“Het is nooit ons doel geweest om de hackers te betalen, wel om zo snel mogelijk terug operationeel te zijn”, dat zei Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) vanmiddag tijdens een persconferentie over de recente cyberattack. Die legde afgelopen weekend alle systemen van de gemeente plat. Inmiddels is alles opnieuw operationeel. Het gerecht is een onderzoek opgestart. “We nemen dergelijke feiten heel ernstig”, aldus parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.