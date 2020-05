“Geef onze jongeren ruimte om te studeren” Els Dalemans

30 mei 2020

12u49 0 Willebroek JONGCD&V Willebroek vraagt het gemeentebestuur om lokale studieruimtes in te richten in de Kanaalgemeente.

“Het coronavirus maakt het velen moeilijk, ook voor studenten is dit een zware periode. Niet iedereen heeft thuis immers voldoende ruimte of de juiste accommodatie om te kunnen studeren. Vaak zijn er ook ouders thuis aan het werk, broers en zussen volgen thuisonderwijs… Het is ook niet voor iedereen mogelijk om op kot of in een onderwijsbibliotheek te gaan blokken”, zegt voorzitster van van JONGCD&V Willebroek Yoni Lauwers.

Onnodige verplaatsing

“Daarom vragen wij om ook in onze gemeente studieruimtes in te richten en te openen, bijvoorbeeld in de gemeentelijke bibliotheek. Zo moeten studenten geen onnodige verplaatsingen maken naar hun studentenstad, en kunnen ze toch elders dan thuis terecht. Vanzelfsprekend moeten in deze studieruimte de juiste veiligheidsmaatregelen genomen worden. Bovendien dringt de tijd, want de examenperiode begint voor velen bijna.”