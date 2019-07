'Anker tegen armoede' krijgt plaatsje in park Brouwershof Els Dalemans

08 juli 2019

14u25 1 Willebroek De gemeente Willebroek is een kunstwerk rijker. In het nieuwe park Brouwershof, recht tegenover de bibliotheek, vind je voortaan het ‘anker tegen armoede’. Het kunstwerk is een initiatief van ATD Vierde Wereld, met steun van de gemeente.

“Op 17 oktober 1987 werd in Parijs een gedenksteen ingehuldigd in het bijzijn van wel 100.000 mensen. Het initiatief kwam van ATD Vierde Wereld, de steen kreeg een quote van Joseph Wresinski als opschrift: ‘Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen’. In navolging van die steen in Parijs werden overal ter wereld replica’s geplaatst. Wij wilden ook in Willebroek een gelijkaardig signaal geven”, zegt kunstenaar Dirk Cortebeeck, die het project coördineerde.

“Het idee ontstond al zo’n vijf jaar geleden. Na heel wat gesprekken met de gemeente, de zoektocht naar een geschikte plek, het maken van het juiste ontwerp, het contacteren van geschikte bedrijven om het kunstwerk te laten maken... is het nu eindelijk zover. Het ‘anker tegen armoede’ bestaat uit een afbrokkelende steen waarop nog enkele letters van het woord armoede te lezen zijn. Op de cortenstalen plaat vind je de tekst van J. Wresinski terug. Bij ons anker wordt nog een plaatje met extra uitleg geplaatst. De officiële inhuldiging vindt symbolisch plaats op 17 oktober 2019 om 19 uur, dezelfde dag als in Parijs 32 jaar geleden..”