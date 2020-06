Zware industriebrand in Wijnegem: brand na veel moeite door hitte onder controle, één lichtgewonde Sander Bral ADN

24 juni 2020

17u26

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 398 Wijnegem Er heeft vanmiddag een zware industriebrand gewoed aan de Houtlaan in Wijnegem. Door de grote brand doemde een zwarte rookpluim op die van ver te zien was. De lokale politie bevestigt dat er verschillende explosies vooraf gingen aan de vlammen. De Antwerpse brandweer kwam massaal ter plaatse, maar had door de enorme hitte veel moeite om de brand te blussen. Rond 19.30 uur is dat toch gelukt.



De brand deed zich voor aan de Houtlaan ter hoogte van Vosveld bij het bedrijf Gouda Vuurvast Belgium, dat zich bezighoudt met het leveren, monteren en onderhouden van vuurvaste bekledingen voor onder andere de sectoren petrochemie, milieu en energie en non-ferro. De politie bevestigt dat de brand al snel oversloeg naar het aanpalende textielbedrijf CWS. De operationele fase van het rampenplan werd afgekondigd.

Explosies

De brand ontstond volgens de Brandweer Zone Antwerpen door een explosie aan een technische installatie. De precieze oorzaak zal nog verder worden onderzocht. Ook kort na het uitbreken van de brand vonden er nog explosies plaats, maar toen ging het om gasflessen die opgestapeld waren bij het bedrijf om onder meer laswerken mee te doen. Via het dak sloeg het vuur ook over naar het tweede bedrijf.

Volgens Kristof Geens van de Antwerpse brandweer viel er één slachtoffer, een arbeider van het getroffen bedrijf. “De getuige van de eerste explosie heeft last van oorsuizingen en is daarvoor naar het ziekenhuis. De evacuatie verliep goed waardoor er geen andere slachtoffers vielen.”

Ook buurtbewoners spreken van enorme knallen. Sommigen van hen voelden de aarde ook beven tijdens de explosies. Een medewerker van een bedrijf in de buurt hoorde de explosies toen hij aan het werk was. “Ik keek even later naar buiten en zag de grote rookpluim. Er werd ons gevraagd om de ramen dicht te doen en de ventilatie uit te zetten.”

Rond 18.30 uur liet het gemeentebestuur weten dat de brand stilaan onder controle was, intussen is het vuur dus volledig onder controle. De schade aan het bedrijf is erg groot en ook aan de kantoorruimtes van een aanpalend bedrijf is er aanzienlijke schade.

Omwonenden mogen intussen ook weer ramen en deuren openen, om hun woning indien nodig te verluchten.

We zijn massaal ter plaatse voor een #brand in #Wijnegem. Geef hulpdiensten de ruimte om ter plaatse te gaan. De rookpluim is van ver buiten Wijnegem te zien. Houd bij hinder in de omgeving ramen en deuren gesloten. pic.twitter.com/jwr1G2blLM Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link