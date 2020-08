Zwaar getroffen woonzorgcentrum Molenheide krijgt hulp van Defensie: soldaten komen mee maaltijden bezorgen ADA

18 augustus 2020

17u27 1 Wijnegem Het Het zwaar getroffen woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem heeft nu ook versterking gekregen van Defensie. Vijf soldaten zullen bijstaan voor het logistieke gedeelte en zullen maaltijden bezorgen aan de bewoners die nu op hun kamer eten. Daarnaast staan er ook nog eens vijf ambulanciers paraat om mee te helpen bij de zorgen van de bewoners.

De afgelopen dagen liep het aantal Covid-19-besmettingen in het woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem op tot 52 gevallen. Hoewel er ondertussen al 18 personen genezen zijn verklaard, heeft directeur Nils Bursens toch de hulp ingeroepen van Defensie.

“Vijf mensen zullen helpen in de keuken. Normaal hebben wij een restaurantformule maar door het coronavirus en de besmettingen eten de bewoners nu allemaal op de kamer. Dat eten rondbrengen is een logistieke opdracht die we als noodoplossing aan ons animatieteam hadden uitbesteed maar dat was niet vol te houden”, vertelt Bursens. “Bovendien wilde we ons animatieteam opnieuw inzetten waarvoor ze dienen, de bewoners sociaal ondersteunen, helpen bij het bellen met familie en dat soort zaken.”

Ambulanciers

Daarnaast krijgt Molenheide ook nog eens de hulp van vijf ambulanciers. Zij zullen het verzorgend personeel bijstaan bij de dagelijkse taken. “Er komen drie ambulanciers helpen tijdens de ochtendshift van wie er twee zullen worden ingezet op de corona-afdeling en twee in de avondshift van wie er één op de Covid-19-afdeling zal bijspringen.” Hun taak zal er vooral uit bestaan mensen in en uit hun bed te helpen maar evengoed gewoon een babbeltje te maken met de bewoners.

Het was de directeur zelf die via de gouverneur de hulp van Defensie inriep. “We kunnen op zich rekenen op voldoende personeel maar voor hen is het op dit moment ook heel zwaar omdat ook collega’s besmet zijn. Dat is een klap waar je even van moet bekomen. Neem daar nog eens die hitte bij van de afgelopen dagen en je beseft hoe zwaar het is. Defensie heeft meteen heel positief geantwoord op onze vraag, bovendien hadden ze ook al ervaring met corona door de eerste golf”, aldus Bursens.

De militairen blijven nog tot 1 september.