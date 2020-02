Zus van slachtoffer familiedrama geeft café ‘t Dorp over: buurvrouw Line wordt nieuwe uitbaatster David Acke

05 februari 2020

18u05 1 Wijnegem Line Ven is de nieuwe uitbater van café ‘t Dorp in Wijnegem. Ze neemt de tapkraan over van Nicky Verelst die sinds mei 2019 het café uitbaatte. Voor Nicky woog de geschiedenis van het café te zwaar. In april van 2019 bracht Peter Pandelaers zijn vrouw, en Nicky’s zus, Dominique Verelst en de kindjes Jack en Jamie om het leven. Nicky wilde het café als eerbetoon aan haar zus opnieuw openen, maar dat bleek emotioneel veel te moeilijk.

Niemand die het haar kwalijk neemt. Integendeel. Het respect voor Nicky is immens onder de klanten van café ‘t Dorp in Wijnegem. Na het gezinsdrama waarbij haar zus Dominique en de twee kindjes Jack en Jamie werden vermoord door de man en vader Peter Pandelaers, besloot Nicky het levenswerk van haar zus voort te zetten. Ook de vaste klanten van het café waren blij dat het café in handen van dezelfde familie bleef.

Maar een goeie 7 maanden na de overname stopt het verhaal voor Nicky in het café. “Het is te moeilijk. Ik heb het emotioneel onderschat”, gaf ze in december vorig jaar al toe. Maar om de overname in alle sereniteit te laten verlopen, wilde ze liever niet dat het nieuws aan de grote klok werd gehangen. Maar nu is de deal rond. Buurvrouw en vaste klant Line Ven zal vanaf 15 februari achter de toog staan.

Ik zal een rouwhoekje behouden maar het zal kleiner worden. Dominique en de kinderen zitten in ieders hart en dat weet de familie. Maar voor de klanten is het niet aangenaam om telkens geconfronteerd te worden met de geschiedenis Line

Grap

“Ik ken de familie heel goed. Met Dominique ging ik vroeger vaak op stap en nadien was ik vaste klant in ‘t Dorp. Het café is zo goed als mijn achtertuin omdat ik recht tegenover woon”, vertelt Line. Ook zij zag dat Nicky het erg moeilijk had de laatste maanden. Dat het café uiteindelijk op over te nemen stond, verbaasde Line dan ook niet. Dat ze uiteindelijk de nieuwe uitbater zou worden, was dan weer wel een verrassing. “Het begon al grappend. Het café stond over te nemen en al lachend liet ik wel eens vallen dat ik wel de nieuwe uitbater wou worden. Uiteindelijk groeit dat idee en krijg je heel veel positieve reacties waardoor de grap plots een ernstig te overwegen idee wordt. En uiteindelijk besloot ik ervoor te gaan.” Voor Nicky is het een troost dat het café naar een bekende gaat maar ook voor de klanten en zelfs de mama van Line is het een fijn vooruitzicht. “Zo blijft er toch een bekend gezicht achter de toog staan”, zegt Line.

Openingsfeest

De opening zal gepaard gaan met een openingsfeest. Hoe dat er zal uitzien, is Line nog aan het uitdokteren. “Ik heb net de inloggegevens gekregen van de Facebookpagina. Die ben ik nu aan het updaten. Binnenkort zal er een evenement worden aangemaakt. Ik denk eraan om misschien een tent te zetten want ik verwacht heel veel volk.” Aan het café zelf zal ze niet veel veranderen. Het interieur is net vernieuwd. Wel zal ze na verloop van tijd het een beetje naar haar hand zetten.

En het rouwhoekje, dat zal iets kleiner worden maar wel blijven bestaan. “Nu neemt de rouwhoek veel plaats in en is het een soort bedevaartsoord geworden. Ik zal een rouwhoekje behouden maar het zal kleiner worden. Dominique en de kinderen zitten in ieders hart en dat weet de familie. Maar voor de klanten is het niet aangenaam om telkens geconfronteerd te worden met de geschiedenis”, besluit Line.