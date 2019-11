Zo ziet de allereerste KFC in Vlaanderen eruit, mét drive-in David Acke

19 november 2019

15u46 2 Wijnegem Wie houdt van een stukje gefrituurde kip kan vanaf volgende week dinsdag terecht bij Kentucky Fried Chicken in het Wijnegem Shopping Center. Bij wijze van test opende KFC vandaag al de deuren voor genodigden. “Zo kunnen we ons personeel en de apparatuur al eens een eerste keer testen”, klinkt het. Het filiaal is het eerste in Vlaanderen en de voorbode van nog heel wat andere restaurants in Antwerpen en de rest van Vlaanderen.

Wie Kentucky Fried Chicken hoort, denkt wellicht meteen aan de emmer vol gefrituurde kippenvleugels. De iconische emmer waar Joey zich maar al te graag tegoed aan deed in de populaire reeks Friends is dé hit van het kippenrestaurant. Vroeger moesten fans naar de buurlanden voor een wing of sinds kort naar Brussel maar nu kan dat gewoon in het Wijnegem Shopping Center. Nu nog enkel voor genodigden maar vanaf dinsdag 26 november voor het grote publiek.

Wedstrijd

Via een wedstrijd kon je een plekje bemachtigen om als een van de eerste een Zinger Burger, Crispy Burger, Boneless Boxmeal of een Crispy Strips Snackbox te verorberen. Jessica (32) kwam samen met Christine en haar kinderen helemaal uit Putte. “Ik ben een enorme fan”, vertelt ze. “Toch zeker tweemaal per maand kan je me bij KFC vinden. Normaal trek ik naar Roosendaal maar dit restaurant is veel leuker omdat je het kan combineren met shoppen.” En wat vindt deze kenner van deze kip? “Heel lekker. De kip is mals en sappig aan de binnenkant en lekker krokant aan de buitenkant. Je proeft de typische smaken van KFC. Mij zullen ze hier nog zien”, lacht ze.

Het nieuwe KFC filiaal is gevestigd aan ingang 10 van het shopping center. Er is zitplaats voor 120 klanten. Wie liever gewoon thuis eet of onderweg kan terecht bij de Drive-in. In Wijnegem kunnen de liefhebbers zeven dagen op zeven terecht in het restaurant, ook als het Wijnegem Shopping Center dicht is. “Dankzij deze locatie, aan de rand van het shopping center kunnen we altijd openhouden. Ook na de sluitingsuren van het shopping center”, vertelt general manager Hans Wingender.

Locatie

De keuze voor deze locatie is weloverwogen en geeft meteen de marketingstrategie aan van KFC. “Een plek waar veel volk passeert en waar entertainment te vinden is. Dat zijn plekken die ons interesseren. Wij laten ons leiden door goede locaties bij het beslissen waar we een restaurant willen”, gaat Wingender verder. “Antwerpen stad staat ook nog zeker op ons verlanglijstje. Er zijn een aantal locaties waar we aan het zoeken zijn. Ik denk aan de De Keyserlei en de buurt van de Groenplaats.” De komende jaren moeten een veertigtal restaurants de deuren openen in Vlaanderen.

Toch moest Vlaanderen relatief lang wachten op een eerste KFC terwijl buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland al lang verschillende filialen heeft. “We hebben onszelf al heel lang die vraag gesteld waarom we in België geen filiaal hebben”, geeft Wingender toe. “Dat heeft vooral te maken met de complexiteit van het taalgegeven in België. Wilden we een franchise via Frankrijk naar Wallonië of via Nederland naar Vlaanderen. In België vonden we niemand die die grote franchise op zich wilde nemen. Uiteindelijk kozen we ervoor om het zowel vanuit Frankrijk als uit Nederland tegelijk te doen.”