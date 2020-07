Zo goed als alle bezoekers dragen mondmasker in Wijnegem Shopping Sander Bral

11 juli 2020

17u28 0 Wijnegem Nagenoeg élke bezoeker van Wijnegem Shopping droeg zaterdag een mondmasker in het shoppingcenter, wat sinds dit weekend verplicht is in onder andere winkels. De weinigen zonder gezichtsbescherming corrigeerden dat braaf nadat ze werden aangesproken. “We hadden extra security ingezet, maar dat bleek helemaal niet nodig te zijn.”

Wijnegem Shopping had zich goed voorbereid op de eerste winkeldag met verplichte mondmaskerdracht. Extra signalisatie, meer hostessen voor sensibilisering én extra security. “Maar dat bleek helemaal niet nodig te zijn”, zegt general manager Katrien Geysen. “We hadden 2.500 reservemondmaskers liggen voor mensen die geen mondkapje bijhadden of waarvan het stuk ging, maar we hebben er nog geen honderd moeten uitdelen. Onze bezoekers volgden beter dan ik had durven dromen, de regels. Daar ben ik erg blij om.”

Alle banken en toiletten in het shoppingcenter worden permanent gekuist, er is overal desinfectiegel te verkrijgen en signalisatie moet ervoor zorgen dat mensen niet te veel samentroepen. “De verplichte mondmaskerdracht is een logisch gevolg en eigenlijk waren wij daar al eventjes op aan het wachten, en dus ook goed voorbereid”, gaat Geysen verder. “Wij zijn heel erg blij met deze nieuwe maatregel, in de eerste plaats om ons winkelpersoneel maar natuurlijk ook alle bezoekers te beschermen.”

Wijnegem Shopping kende sinds het heropenen van de winkels een terugval aan bezoekers. Vooral mensen uit het buitenland of landgenoten die van iets verder moeten komen, vinden de weg nog niet terug naar het shoppingcenter.

“Maar dat begint stilletjes aan terug te verschuiven”, zegt Geysen. “Of we nóg minder volk hadden door de verplichte mondmaskerdracht? Op het eerste zicht niet echt, ik denk dat de shoppers zich daardoor nog veiliger gaan voelen in ons center.”

Concerten en andere evenementen vinden er uiteraard niet plaats in Wijnegem Shopping deze zomer. “Wel komen we binnenkort met een dinosaurus-expo met bewegende dino’s”, besluit Geysen. “Op die manier kunnen we de shopervaring naast veilig ook weer leuker maken.”