Woonzorgcentrum Molenheide in lockdown: 11 bewoners en 3 medewerkers testen positief op coronavirus ADA

29 juli 2020

18u18 0 Wijnegem 11 bewoners en 3 personeelsleden van woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem hebben positief getest op het coronavirus. In totaal wonen er 150 residenten en werken er 110 personeelsleden. Zij werden ondertussen allemaal getest. De besmette bewoners zitten in quarantaine op hun kamer, de drie medewerkers thuis.

Tijdens de eerste golf werd de gemeente Wijnegem wonderwel gespaard van corona. Het is dan ook best opvallend dat er in één woonzorgcentrum meteen 14 mensen positief testen. Het gaat om 11 bewoners van wie er twee symptomen vertonen en drie personeelsleden die asymptomatisch zijn. Zowel de bewoners als de medewerkers zitten in quarantaine.

In totaal wonen er 150 mensen in het zorgcentrum en zijn er 110 mensen aan het werk. Zij werden ondertussen allemaal getest op het coronavirus. Een derde van die resultaten zijn al binnen en daar kwamen dus 14 positieve stalen uit. Dat aantal kan dus nog oplopen. De rest van de resultaten worden donderdag in de loop van de dag verwacht.

Lockdown

“Het is voor iedereen schrikken omdat we tijdens de eerste golf geen enkele besmetting hebben gehad”, vertelt operationaal manager Anthony Cafmeyer. “Mogelijk is het virus verspreid via een medewerker van wie ook een familielid eerder positief testte. Ook een bezoeker bleek het virus te dragen. Dat zijn we te weten gekomen via contacttracing. Op dit moment zit Molenheide in lockdown.”

Molenheide behoort tot de groep Vivaltohome die over heel België woonzorgcentra bezit. “In andere woonzorgcentra van de groep waren er wel al besmettingen vastgesteld. We wisten dus heel snel welke maatregelen er genomen moesten worden. Afhankelijk van de nieuwe resultaten zullen we bekijken welke stappen we verder gaan ondernemen”, aldus Cafmeyer.

De burgemeester van Wijengem Ivo Wynants liet weten dat de gemeente alles in het werk zal stellen om te helpen waar nodig.