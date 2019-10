Exclusief voor abonnees Wijnegemnaar krijgt als eerste ter wereld bionische hand na hersenbloeding: “Geen enkele arts in België durft deze operatie uit te voeren” David Acke

24 oktober 2019

17u48 1 Wijnegem Roman Hoebrechts (52) uit Wijnegem zal in december de eerste man op aarde zijn die een bionische hand krijgt na een hersenbloeding. Daarvoor werden zenuwen uit zijn been naar zijn rechterarm getransplanteerd, liet hij zijn verlamde rechterhand amputeren en zal hij binnenkort zijn bionische hand aansturen via zijn borstspier en biceps. “Ik zal die hand op een totaal andere manier moeten leren aansturen. Dat wordt een werk van jaren maar een leven met maar één hand zag ik niet zitten.”

In een vorig leven was Roman bakker en had hij drie bakkerijen. Om middernacht begon hij te werken, vaak tot in de late namiddag. Een verschil in weekdag en weekend was er eigenlijk niet. “Sociaal en familiaal contact kende ik niet.” Een hoge bloeddruk zorgde ervoor dat de erfelijke tijdbom die hij in zijn hersenen had, knakte. Een hersenbloeding leidde ertoe dat het rechterdeel van zijn lichaam verlamd raakte. Het been kwam in orde, de hand niet. Maar daar kan op 9 december verandering in komen. Dan krijgt Roman zijn bionische hand. En dat is een wereldprimeur.

Je bent net terug uit Wenen waar je je rechterhand liet amputeren. Dat is een drastische beslissing?

“Ik zeg altijd tegen mensen dat ze eens een dag moeten leven met één hand vastgebonden achter hun rug. Dan pas besef je hoe hulpeloos je bent. Vaak voor de eenvoudigste dingen. Je hemd dichtknopen, je broek dichtritsen, veters strikken,... Door de spasmen in mijn hand kon ik er niets meer mee doen en zo wilde ik niet verder leven. Ik had er dan ook geen enkel probleem mee dat mijn hand werd afgezet. Wel raadde de arts ons aan afscheid te nemen van die hand. Iedereen heeft er dan iets opgeschreven. Dat was een grappig moment waar we nu nog wel eens aan terugdenken.”

Wat zo baanbrekend is, is het feit dat ik mijn hand niet meer rechtstreeks zal aansturen met de hersenen, maar wel via mijn borstspier en mijn biceps Roman Hoebrechts

