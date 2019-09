Wijnegem viert Autoluwe Zondag met 32 straatfeesten ADA

20 september 2019

10u18 0 Wijnegem De gemeente Wijengem sluit de week van de mobiliteit af met Wijnegem Autoluw. Deze jaarlijkse gewoonte is ondertussen al aan haar 18de editie toe. Op deze dag worden de straten teruggegeven aan hun bewoners en kunnen buren gezellig samenkomen.

Inwoners kunnen in hun buurt een straatfeest organiseren en dat wordt in Wijnegem heel serieus genomen. In de 32 deelnemende buurten zijn er barbecues, drankjes, volksspelen en springkastelen te vinden. Het merendeel van deze buurten zullen het ook vriendschappelijk tegen elkaar opnemen met de quiz ‘De slimste buurt van Wijnegem’.

Wie zich op zondag toch in of via de gemeente moet verplaatsen, moet rekening houden met de tijdelijke zone 30 die in het hele dorpscentrum van kracht is. Het lokaal bestuur wil zijn aandacht vestigen op mobiliteit die het duurzaam wonen in de gemeente stimuleert. Wijken kunnen zelf projecten bedenken die de duurzaamheid in hun buurt kunnen verbeteren. Wijnegem engageert zich om de meest haalbare en duurzame projecten mee te verwezenlijken.