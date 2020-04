Wijnegem Shopping schenkt honderden paaseitjes aan woonzorgcentrum Molenheide ADA

08 april 2020

11u56 2 Wijnegem Het Wijnegemse woonzorgcentrum Molenheide kreeg dinsdagmiddag onverwacht bezoek. Een paashaas kwam er de 150 bewoners en 100 personeelsleden verrassen met honderden gratis paaseitjes. De chocolade versnapering komt van Wijnegem Shopping die met hun actie de zorgsector en de bewoners een opkikker wilden geven in deze moeilijke tijden.

Elk jaar rond Pasen bestellen ze bij Wijnegem Shopping honderden paaseitjes voor hun bezoekers. Alleen zat het winkelcentrum door het Coronavirus dit jaar met een erg groot overschot. Daarom besliste de directie om hun chocolade aan de rusthuisbewoners van woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem te bezorgen. 150 bewoners en 100 personeelsleden zagen hoe de paashaas er vrolijk rondhuppelend in de tuin paaseitjes kwam bezorgen.

“We hadden heel wat eitjes liggen als paasgeschenk voor onze bezoekers. Gezien de tijdelijke sluiting van Wijnegem zou het zonde zijn de paaseieren te laten liggen. Voor onze klanten maken we het later nog goed, maar momenteel zijn er heel wat mensen uit de zorgsector die we met zo’n klein gebaar dat extra duwtje in de rug kunnen geven. Ook wij zijn hen ontzettend dankbaar voor het harde werk dat zij leveren. Maar ook de rusthuisbewoners die het nu al weken moeten stellen zonder bezoek van kinderen en kleinkinderen kunnen deze kleine opkikker gebruiken”, zegt Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping

De zorgverleners, maar ook de bewoners van Molenheide reageerden erg enthousiast op de komst van de paashaas, die zich op een veilige afstand hield. In tijden waar de paassfeer ver te zoeken is wordt hier iedere mens warm en gelukkig van, klinkt het bij Wijnegem.