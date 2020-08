Wijnegem Shopping lanceert ‘Back to School’-actie: win een klasbezoek van TikTok-ster Steffi Mercie emz

22 augustus 2020

16u38 27 Wijnegem Het Wijnegem Shopping heeft zaterdag zoijn ‘Back to School’-campagne gelanceerd. Door het gewicht van een rugzak te raden, kunnen schoolgaande kinderen een bezoek van de populaire TikTok-ster Steffi Mercie (17) aan de klas winnen. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen sowieso een Steffi schoolpakketje. Zaterdagmorgen overhandigde de populaire TikTok-ster in het Wijnegem Shopping drie fans alvast een gesigneerd exemplaar. “Steffi staat zo positief in het leven en dat inspireert echt”, zegt Noa Engelen (13) uit Tessenderlo.



De terugkeer achter de schoolbanken volgende week maandag zal voor één klas extra speciaal zijn. Het Wijnegem Shopping komt met een opvallende actie: ‘Win Steffi in jouw klas’. De schoolgaande jeugd kan een bezoekje van de befaamde Steffi Mercie winnen.

Op die manier is zij het gezicht achter de ‘Back to School’-campagne, waarmee het shoppingcenter de nieuwe schoolcollectie van haar winkels in de kijker wil zetten. Met haar 495.000 volgers op de video-app TikTok, 172.000 volgers op Instagram en haar rol in de ‘Vloglab’-filmpjes op VTM KIDS is de jongedame uit Leuven razend populair bij kinderen en jongeren. De gewezen kampioene discodansen pakt op TikTok vooral uit met indrukwekkende dansjes.

Tips geven

Deelnemen aan de wedstrijd gebeurt met het scannen van een QR-code in het Wijnegem Shopping of via de website. Niet alleen kinderen en jongeren van het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar kunnen deelnemen, maar ook leerkrachten of ouders mogen dat doen in de naam van hun kinderen of leerlingen. Op het klasbezoek zal Steffi de leerlingen meenemen in de wereld van TikTok. “Ik zal mee in de klas les volgen, laten zien hoe ik mijn filmpjes maak, een filmpje met de kinderen maken en ook tips geven. Zo spannend!”, zegt de TikTok-beroemdheid.

Iedere deelnemer wint sowieso een exclusief Steffi schoolpakketje bestaande uit een doosje met een pen en een lat. “Ik vind het superleuk dat ik een geschenkje kan geven aan al mijn fans die net terug naar school moeten”, lacht ze.

TikTok-dansjes

Donderdag kregen de eerste vijfentwintig deelnemers al even de kans om een gesigneerd exemplaar in de wacht te slepen. Na enkele minuten waren die meteen de deur uit. Drie fans kregen het cadeautje afgelopen zaterdagmorgen persoonlijk overhandigd van Steffi. Noa Engelen (13) uit Tessenderlo was één van de gelukkigen. “Al tweeënhalf jaar volg ik Steffi. Ik heb zelfs een fanaccount waarop ik filmpjes van Steffi bewerk. Dat heeft ondertussen al 1.500 volgers. Op mijn eigen account doe ik dansjes van Steffi na.” Of ze de TikTokster in haar klas op bezoek zou willen krijgen op 1 september? “Ja!”, knikt ze hevig.

Ook Julie Vermeiren (17) uit Lier nam het pakketje met een brede glimlach in ontvangst. “Ik hoop echt dat Steffi naar onze klas komt”, zegt ze. De meisjes zijn blij met het geschenkje, al is het TikTok-dansje en de selfie met Steffi hen nog veel meer waard.

De actie loopt van zaterdag 22 augustus tot zaterdag 5 september. Deelnemen aan de actie ‘Win Steffi in jouw klas’ kan via een QR-code in het Wijnegem Shopping of rechtstreeks via de website op www.wijnegem-shop-eat-enjoy.



