Wijnegem Shopping heeft weer supermarkt (en daar zat massa bezoekers duidelijk op te wachten) ADA

18 december 2019

12u38 11 Wijnegem Wijnegem Shopping Center heeft vanaf vandaag opnieuw een supermarkt. Albert Heijn opent er een nieuwe vestiging en wordt daarmee de enige supermarkt op de site. De winkel is de 49ste voor Albert Heijn in België. De opening lokte meteen een massa volk.

De ambities die de directie uitspreekt zijn niet min. “Deze winkel heeft alles om een succes te worden. We hebben 175 exclusieve, ondergrondse parkeerplaatsen. Zo kunnen we onze klanten in de winkel én op de parking een fantastische ervaring geven. Dat deed geen enkele supermarkt ons voor op deze plek,” zegt Jan Peeters van de ondernemersgroep achter dit verhaal. “We durven vandaag hardop zeggen dat deze winkel de eerste succesvolle supermarkt wordt op deze site. Het bewezen concept van Albert Heijn België en de exclusieve parkeerplaatsen worden de succesingrediënten van dit verhaal.”

Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. “Dit is de derde winkel die we openen in een maand tijd. Ook vandaag weer voelen we dat de Vlaming ons diep in het hart gesloten heeft. Onze bewezen succesformule slaat aan. Vlaanderen wil met ons ondernemen, bij ons werken, bij ons winkelen. Albert Heijn ‘Wijnegem Shop Eat Enjoy’ laat dat in al zijn kracht nog eens zien. Daar zijn we ongelooflijk blij mee.”

Extra veel vers

Albert Heijn in ‘Wijnegem Shop Eat Enjoy’ pakt uit met ‘extra veel vers’. Ook in Wijnegem vind je een extra grote verswereld. Dat assortiment van verse producten vind je op verschillende plekken in de winkel: op de afdeling verse maaltijden en salades, op de afdeling groenten/fruit/bloemen & planten. In de bakkerij. In de markthal vind je een ruime keuze aan lekkers voor bij het ontbijt, de lunch of de borrel.

Albert Heijn Wijnegem Shop Eat Enjoy praktisch: Albert Heijn Wijnegem Shop Eat Enjoy – Turnhoutsebaan 5 – ingang 10.